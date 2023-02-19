Ali Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Reyes 9 Şubat 1993 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alí Rodolfo Reyes Vivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Reyes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Reyes'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Depor Aguablanca FC

31 Aralık 2014 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2015 yılında Atlético FC

1 Ocak 2016 yılında Pereira

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2023 yılında Valledupar

Ali Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Reyes şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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