Brayan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Sanchez 11 Mart 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Alfredo Sánchez Valdés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Sanchez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Sanchez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Valledupar

Brayan Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Sanchez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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