Jhon Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Gutierrez 11 Ocak 2000 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Kenedy Gutiérrez Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Gutierrez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Gutierrez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Jhon Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Gutierrez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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