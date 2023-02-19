İvan Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Camacho 10 Mart 2004 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Eduardo Camacho González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Camacho Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Camacho, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Camacho'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

İvan Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Camacho şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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