Juan Cantillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cantillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cantillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cantillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cantillo 8 Ocak 2003 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Cantillo Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cantillo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Juan Cantillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Cantillo'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Cantillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cantillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cantillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cantillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bogotá FC U20

1 Şubat 2022 yılında Orsomarso SC

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

Juan Cantillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cantillo şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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