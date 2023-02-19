Arney Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arney Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arney Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arney Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arney Rocha 22 Eylül 2003 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Arney David Rocha Marimon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arney Rocha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Arney Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arney Rocha'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arney Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arney Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arney Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arney Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

Arney Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arney Rocha şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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