Kevin Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Arboleda 28 Şubat 2001 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Jair Arboleda Rentería şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Arboleda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Arboleda'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Kevin Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Arboleda şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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