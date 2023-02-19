Weimar Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weimar Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weimar Asprilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weimar Asprilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weimar Asprilla 23 Mayıs 1999 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Weimar Banny Asprilla Mena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weimar Asprilla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Weimar Asprilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Weimar Asprilla'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Weimar Asprilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weimar Asprilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weimar Asprilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weimar Asprilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

1 Şubat 2021 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2021 yılında Indep. Medellín

17 Ocak 2023 yılında Valledupar

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Weimar Asprilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weimar Asprilla şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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