Andres Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Arias 23 Ekim 2003 tarihinde San Juan del Cesar şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Arias López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Arias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Arias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Arias'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Andres Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Arias şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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