Misael Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misael Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misael Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Misael Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Misael Martinez 25 Mart 1998 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Misael Smith Martínez Olivella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Misael Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIS Agency yapmaktadır. Misael Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Misael Martinez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Misael Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Misael Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Misael Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Misael Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2019 yılında Patriotas

19 Ocak 2022 yılında Valledupar

Misael Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Misael Martinez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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