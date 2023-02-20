Erling Knudtzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erling Knudtzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erling Knudtzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erling Knudtzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erling Knudtzon 15 Aralık 1988 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erling Knudtzon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Erling Knudtzon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Erling Knudtzon'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erling Knudtzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erling Knudtzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erling Knudtzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erling Knudtzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lyn FK

1 Ocak 2010 yılında Lillestrøm

12 Ocak 2019 yılında Molde

Erling Knudtzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erling Knudtzon şuan Molde FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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