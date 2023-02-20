Martin Linnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Linnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Linnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Linnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Linnes 20 Eylül 1991 tarihinde Sander şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Linnes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Martin Linnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Linnes'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Linnes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/M_Linnes

http://www.instagram.com/m.linnes/

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Martin Linnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Linnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Linnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Linnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2010 yılında Kongsvinger

1 Ocak 2012 yılında Molde

13 Ocak 2016 yılında Galatasaray

17 Ağustos 2021 yılında Molde

Martin Linnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Linnes şuan Molde FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Linnes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sander IL (-2010), Kongsvinger IL (2010-2011)

Norveç takımında 17 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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