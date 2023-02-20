Birk Risa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birk Risa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birk Risa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birk Risa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birk Risa 13 Şubat 1998 tarihinde Tjora şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birk Risa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Birk Risa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Birk Risa'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Birk Risa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/birkrisa/

Birk Risa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birk Risa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Birk Risa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birk Risa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sandnes Ulf U19

4 Ağustos 2014 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln II

29 Mart 2018 yılında Odds BK

5 Ekim 2020 yılında Molde

Birk Risa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birk Risa şuan Molde FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Birk Risa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sola FK (2005–2012), Sandnes Ulf (2012–2014), 1. FC Köln (2014–2017)

Norveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 6 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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