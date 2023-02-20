Sivert Mannsverk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivert Mannsverk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sivert Mannsverk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sivert Mannsverk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sivert Mannsverk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivert Mannsverk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sivert Mannsverk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivert Mannsverk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sivert Mannsverk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sivert Mannsverk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sivert Mannsverk 8 Mayıs 2002 tarihinde Øvre Årdal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sivert Heggheim Mannsverk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sivert Mannsverk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Sivert Mannsverk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sivert Mannsverk'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sivert Mannsverk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sivert Mannsverk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sivert Mannsverk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sivert Mannsverk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sogndal IL II

1 Şubat 2019 yılında Sogndal IL

1 Ağustos 2021 yılında Molde

Sivert Mannsverk kimdir

Sivert Mannsverk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sivert Mannsverk şuan Molde FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IL Jotun (-2015), Årdalstangen IL (2016), Sogndal IL (2016, 2017-2018)

Sivert Mannsverk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Sivert Mannsverk nereli

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