Kristian Eriksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Eriksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Eriksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Eriksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Eriksen 18 Temmuz 1995 tarihinde Hamar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Eriksen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Kristian Eriksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Eriksen'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Kristian Eriksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Eriksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kristian Eriksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Eriksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında HamKam

8 Ocak 2016 yılında Brumunddal Fotball

12 Ocak 2018 yılında Elverum

23 Eylül 2020 yılında HamKam

2 Ağustos 2022 yılında Molde

Kristian Eriksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Eriksen şuan Molde FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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