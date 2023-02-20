Martin Bjornbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Bjornbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Bjornbak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Bjornbak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Bjornbak 22 Mart 1992 tarihinde Mo i Rana şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Bjornbak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Martin Bjornbak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Bjornbak'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Bjornbak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Bjornbak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Bjornbak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Bjornbak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Bodø/Glimt

5 Ocak 2012 yılında Haugesund

8 Ocak 2016 yılında Bodø/Glimt

17 Ocak 2019 yılında Molde

Martin Bjornbak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Bjornbak şuan Molde FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Bjornbak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IL Stålkameratene

Norveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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