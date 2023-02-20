Martin Bjornbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Bjornbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Bjornbak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Bjornbak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Martin Bjornbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Bjornbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Bjornbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Bjornbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Bjornbak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Bjornbak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Bjornbak 22 Mart 1992 tarihinde Mo i Rana şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Bjornbak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Martin Bjornbak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Bjornbak'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Bjornbak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Bjornbak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Bjornbak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Bjornbak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Bodø/Glimt

5 Ocak 2012 yılında Haugesund

8 Ocak 2016 yılında Bodø/Glimt

17 Ocak 2019 yılında Molde

Martin Bjornbak kimdir

Martin Bjornbak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Bjornbak şuan Molde FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IL Stålkameratene

Martin Bjornbak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Bjornbak nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Saba Sazonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Sazonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saba Sazonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Sazonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Al Barakah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Barakah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Al Barakah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Barakah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Marichal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Marichal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Marichal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Marichal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Abusabaan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abusabaan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Abusabaan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abusabaan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!