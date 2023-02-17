Anders Hagelskjaer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Hagelskjaer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Hagelskjaer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Hagelskjaer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Hagelskjaer 16 Şubat 1997 tarihinde Herning şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Hagelskjær şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Hagelskjaer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Anders Hagelskjaer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anders Hagelskjaer'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Hagelskjaer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Hagelskjaer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Hagelskjaer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Hagelskjaer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2016 yılında IfS (FCM II)

31 Ocak 2017 yılında Skive IK

30 Haziran 2017 yılında IfS (FCM II)

1 Temmuz 2017 yılında Skive IK

23 Temmuz 2018 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK

31 Ağu 2022 yılında Sarpsborg 08

31 Aralık 2022 yılında Aalborg BK

Anders Hagelskjaer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Hagelskjaer şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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