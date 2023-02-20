Eirik Haugan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Haugan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Haugan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Haugan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Haugan 27 Ağustos 1997 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Haugan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Eirik Haugan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eirik Haugan'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Eirik Haugan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Haugan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eirik Haugan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Haugan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Molde FK II

28 Ağustos 2015 yılında Marsilya B

4 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

18 Mayıs 2017 yılında IL Hødd

13 Şubat 2019 yılında Östersund

7 Şubat 2022 yılında Molde

Eirik Haugan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Haugan şuan Molde FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eirik Haugan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Molde FK (2002-2012)

Norveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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