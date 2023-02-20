Martin Ellingsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ellingsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ellingsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ellingsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ellingsen 4 Mayıs 1995 tarihinde Elverum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Martin Skjelbred Ellingsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ellingsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Martin Ellingsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 11 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Martin Ellingsen'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Ellingsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ellingsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ellingsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ellingsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kongsvinger U19

1 Ocak 2013 yılında Kongsvinger

11 Ağustos 2017 yılında Molde

Martin Ellingsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ellingsen şuan Molde FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Elverum Fotball, Kongsvinger IL (bis 12/2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.