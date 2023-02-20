Magnus Grodem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Grodem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Grodem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnus Grodem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Magnus Grodem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Grodem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Grodem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Grodem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Grodem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Grodem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Grodem 14 Ağustos 1998 tarihinde Bryne şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Retsius Grødem şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Grodem Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Magnus Grodem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 6 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Grodem'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Grodem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Grodem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Magnus Grodem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Grodem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bryne FK

17 Ağustos 2016 yılında Vålerenga

15 Ağustos 2017 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2017 yılında Vålerenga

4 Mart 2019 yılında Ullensaker/Kisa

11 Haziran 2019 yılında Vålerenga

27 Ağustos 2019 yılında Vejle BK

10 Haziran 2020 yılında Sandnes Ulf

28 Eylül 2020 yılında Vejle BK

29 Eylül 2020 yılında Sandnes Ulf

6 Mayıs 2021 yılında Molde

Magnus Grodem kimdir

Magnus Grodem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Grodem şuan Molde FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bryne FK

Magnus Grodem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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Magnus Grodem nereli

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