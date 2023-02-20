Ola Brynhildsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ola Brynhildsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ola Brynhildsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ola Brynhildsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ola Brynhildsen 27 Nisan 1999 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ola Brynhildsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Ola Brynhildsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 10 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Ola Brynhildsen'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ola Brynhildsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ola Brynhildsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ola Brynhildsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ola Brynhildsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2017 yılında Stabæk Fotball

10 Haziran 2020 yılında Molde

Ola Brynhildsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ola Brynhildsen şuan Molde FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ola Brynhildsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stabaek IF

Norveç takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 21 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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