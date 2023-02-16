Harun İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun İbrahim 26 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Etiyopya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun İbrahim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Harun İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Harun İbrahim'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Harun İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harun İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında GAIS

Harun İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun İbrahim şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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