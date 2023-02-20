Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Breivik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Breivik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Breivik 11 Haziran 2000 tarihinde Gossen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Emil Varhaugvik Breivik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Breivik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Emil Breivik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 20 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Emil Breivik'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emil Breivik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Breivik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emil Breivik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Breivik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2019 yılında Molde

21 Ağustos 2019 yılında Raufoss

31 Aralık 2019 yılında Molde

30 Ocak 2020 yılında Raufoss

31 Aralık 2020 yılında Molde

Emil Breivik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Breivik şuan Molde FK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Breivik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gossen IL (–2013), Molde FK (2014–2019)

Norveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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