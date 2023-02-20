Sheriff Sinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheriff Sinyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sheriff Sinyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sheriff Sinyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sheriff Sinyan 19 Temmuz 1996 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gambiya,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sheriff Sinyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Sheriff Sinyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Sheriff Sinyan'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Sheriff Sinyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sheriff Sinyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sheriff Sinyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sheriff Sinyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Holmlia SK

1 Ocak 2014 yılında Lillestrøm Alt.

1 Temmuz 2015 yılında LSK II

20 Nisan 2016 yılında Lillestrøm

30 Haziran 2020 yılında Molde

Sheriff Sinyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sheriff Sinyan şuan Molde FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sheriff Sinyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oppsal IF (-2013), Lillestrøm SK (2014-2015)

Gambiya takımında 20 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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