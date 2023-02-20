Johan Bakke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Bakke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Bakke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Bakke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Bakke 1 Nisan 2004 tarihinde Sogndal şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Johan Johanessen Bakke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Bakke Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Johan Bakke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Bakke'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Johan Bakke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Bakke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Bakke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Bakke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Sogndal IL II

13 Nisan 2021 yılında Sogndal IL

24 Ocak 2022 yılında Molde

Johan Bakke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Bakke şuan Molde FK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johan Bakke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sogndal IL (-8/2019)

Norveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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