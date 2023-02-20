Jacob Karlstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Karlstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Karlstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Karlstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Karlstrom 9 Ocak 1997 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Karlstrøm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Karlstrom Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Jacob Karlstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Karlstrom'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Karlstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Karlstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Karlstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Karlstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Tromsö IL II

26 Ağustos 2016 yılında Tromsø IL

8 Ocak 2022 yılında Molde

Jacob Karlstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Karlstrom şuan Molde FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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