Rafik Zekhnini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafik Zekhnini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafik Zekhnini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafik Zekhnini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafik Zekhnini 12 Ocak 1998 tarihinde Skien şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafik Zekhnini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Rafik Zekhnini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rafik Zekhnini'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafik Zekhnini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iamzekhnini/

Rafik Zekhnini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafik Zekhnini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafik Zekhnini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafik Zekhnini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2015 yılında Odds BK

17 Temmuz 2017 yılında Fiorentina

4 Nisan 2018 yılında Rosenborg

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina

29 Ağustos 2018 yılında Twente

30 Haziran 2020 yılında Fiorentina

11 Eylül 2020 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2021 yılında Fiorentina

16 Ağustos 2021 yılında Molde

Rafik Zekhnini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafik Zekhnini şuan Molde FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafik Zekhnini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Herøya, Stridsklev, Odds BK (- 2014)

Norveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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