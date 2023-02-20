Markus Andre Kaasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Andre Kaasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Andre Kaasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Andre Kaasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Andre Kaasa 15 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Andre Kaasa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Markus Andre Kaasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Markus Andre Kaasa'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Markus Andre Kaasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Andre Kaasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Markus Andre Kaasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Andre Kaasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Odds BK II

14 Eylül 2016 yılında Odds BK

18 Ocak 2022 yılında Molde

Markus Andre Kaasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Andre Kaasa şuan Molde FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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