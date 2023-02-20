Anders Ronne Borset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Ronne Borset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anders Ronne Borset kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anders Ronne Borset ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Anders Ronne Borset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Ronne Borset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anders Ronne Borset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Ronne Borset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Ronne Borset adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Ronne Borset Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Ronne Borset 22 Şubat 2006 tarihinde Hommelvik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Anders Rønne Børset şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Ronne Borset Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Ronne Borset, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anders Ronne Borset'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Ronne Borset Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Ronne Borset isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Anders Ronne Borset Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Ronne Borset futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Molde

Anders Ronne Borset kimdir

Anders Ronne Borset Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Ronne Borset şuan Molde FK takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hommelvik IL (-2017), SK Trygg/Lade (2018-2020), Molde FK (2021-)

Anders Ronne Borset Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anders Ronne Borset nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bander Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bander Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bander Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bander Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!