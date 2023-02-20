Anders Ronne Borset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Ronne Borset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Ronne Borset adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Ronne Borset Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Ronne Borset 22 Şubat 2006 tarihinde Hommelvik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Anders Rønne Børset şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Ronne Borset Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Ronne Borset, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anders Ronne Borset'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Ronne Borset Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Ronne Borset isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Ronne Borset Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Ronne Borset futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Molde

Anders Ronne Borset Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Ronne Borset şuan Molde FK takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anders Ronne Borset Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hommelvik IL (-2017), SK Trygg/Lade (2018-2020), Molde FK (2021-)

Norveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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