Peder Hoel Lervik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peder Hoel Lervik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peder Hoel Lervik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peder Hoel Lervik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peder Hoel Lervik 24 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peder Hoel Lervik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Peder Hoel Lervik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Peder Hoel Lervik'nin Molde FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peder Hoel Lervik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peder Hoel Lervik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peder Hoel Lervik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peder Hoel Lervik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2022 yılında Molde

Peder Hoel Lervik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peder Hoel Lervik şuan Molde FK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peder Hoel Lervik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Molde FK

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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