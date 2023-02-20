Niklas Odegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Odegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Odegard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Odegard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Odegard 29 Mart 2004 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Niklas Ødegård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Odegard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Niklas Odegard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Odegard'nin Molde FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niklas Odegard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Odegard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Odegard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Odegard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Molde FK II

12 Ocak 2022 yılında Molde

Niklas Odegard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Odegard şuan Molde FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Odegard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekko/Aureosen/Gossen IL (-2020), Molde FK (2020-2021)

Norveç U19 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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