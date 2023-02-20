Oliver Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Petersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Petersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Petersen 26 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Petersen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Oliver Petersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 5 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Oliver Petersen'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Petersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Petersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Petersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Petersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2018 yılında Molde

9 Eylül 2021 yılında Grorud IL

31 Aralık 2021 yılında Molde

Oliver Petersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Petersen şuan Molde FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Petersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Follo FK (-2017)

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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