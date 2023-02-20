Kristoffer Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Haugen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Haugen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Haugen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Haugen 21 Şubat 1994 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Haugen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Kristoffer Haugen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Haugen'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Haugen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Haugen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Haugen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Haugen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2013 yılında Viking FK

12 Ocak 2018 yılında Molde

Kristoffer Haugen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Haugen şuan Molde FK takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristoffer Haugen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viking Stavanger (bis 2/2013)

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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