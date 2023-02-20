Eric Kitolano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Kitolano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Kitolano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Kitolano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Kitolano 2 Eylül 1997 tarihinde Uvira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Eric Bugale Kitolano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Kitolano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Eric Kitolano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Kitolano'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Eric Kitolano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Kitolano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eric Kitolano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Kitolano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Odds BK Alt.

10 Eylül 2014 yılında Odds BK

1 Mart 2017 yılında Notodden

12 Ocak 2018 yılında Ullensaker/Kisa

9 Ocak 2020 yılında Tromsø IL

8 Ocak 2023 yılında Molde

Eric Kitolano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Kitolano şuan Molde FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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