Veton Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veton Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Veton Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veton Berisha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Veton Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veton Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Veton Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veton Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veton Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veton Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veton Berisha 13 Nisan 1994 tarihinde Egersund şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veton Berisha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Veton Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Veton Berisha'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Veton Berisha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vetonberisha9/

http://www.facebook.com/Veton-Berisha-160043207465379/?fref=ts

Veton Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veton Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Veton Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veton Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Viking FK

1 Temmuz 2015 yılında Greuther Fürth

31 Ağustos 2017 yılında Rapid Wien

30 Mart 2019 yılında Brann

20 Ocak 2020 yılında Viking FK

28 Temmuz 2022 yılında Hammarby

26 Ocak 2023 yılında Molde

Veton Berisha kimdir

Veton Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veton Berisha şuan Molde FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egersunds IK

Veton Berisha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Veton Berisha nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Andreas Skovgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Skovgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Skovgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Skovgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jahkeele Marshall Rutty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahkeele Marshall Rutty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jahkeele Marshall Rutty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahkeele Marshall Rutty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fredrik Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fredrik Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!