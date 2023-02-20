Veton Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veton Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veton Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veton Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veton Berisha 13 Nisan 1994 tarihinde Egersund şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veton Berisha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Veton Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Veton Berisha'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Veton Berisha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vetonberisha9/

http://www.facebook.com/Veton-Berisha-160043207465379/?fref=ts

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Veton Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veton Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Veton Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veton Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Viking FK

1 Temmuz 2015 yılında Greuther Fürth

31 Ağustos 2017 yılında Rapid Wien

30 Mart 2019 yılında Brann

20 Ocak 2020 yılında Viking FK

28 Temmuz 2022 yılında Hammarby

26 Ocak 2023 yılında Molde

Veton Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veton Berisha şuan Molde FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veton Berisha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Egersunds IK

Norveç takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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