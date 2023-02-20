Magnus Wolff Eikrem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Wolff Eikrem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Wolff Eikrem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Wolff Eikrem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Wolff Eikrem 8 Ağustos 1990 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Wolff Eikrem Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Magnus Wolff Eikrem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 25 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Magnus Wolff Eikrem'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Wolff Eikrem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Wolff Eikrem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Magnus Wolff Eikrem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Wolff Eikrem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2006 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2008 yılında Man Utd Res.

1 Ocak 2011 yılında Molde

1 Temmuz 2013 yılında Heerenveen

8 Ocak 2014 yılında Cardiff

26 Ocak 2015 yılında Malmö FF

30 Ocak 2018 yılında Seattle

25 Temmuz 2018 yılında Molde

Magnus Wolff Eikrem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Wolff Eikrem şuan Molde FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Wolff Eikrem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Molde FK (2002-2006), Manchester United (2006-2009)

Norveç U23 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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