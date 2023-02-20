Eirik Ulland Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Ulland Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Ulland Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Ulland Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Ulland Andersen 21 Eylül 1992 tarihinde Randers şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Ulland Andersen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Eirik Ulland Andersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 16 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eirik Ulland Andersen'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eirik Ulland Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Ulland Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eirik Ulland Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Ulland Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Haugesund

1 Ocak 2012 yılında Vard

31 Temmuz 2012 yılında Haugesund

1 Ağustos 2012 yılında Vard

8 Ağustos 2013 yılında IL Hødd

31 Aralık 2013 yılında Vard

1 Ocak 2014 yılında IL Hødd

16 Ağustos 2016 yılında Strømsgodset

16 Ocak 2019 yılında Molde

Eirik Ulland Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Ulland Andersen şuan Molde FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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