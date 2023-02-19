Facundo Vigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Vigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Vigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Vigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Vigo 22 Mayıs 1999 tarihinde Pando şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Vigo González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Vigo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Facundo Vigo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Facundo Vigo'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Vigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Vigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Vigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Vigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında River Plate

11 Şubat 2022 yılında Juventud

31 Aralık 2022 yılında River Plate

Facundo Vigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Vigo şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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