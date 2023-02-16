Felix Weber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Weber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Weber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Weber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Weber 18 Ocak 1995 tarihinde Weilheim in Oberbayern şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Weber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11CS yapmaktadır. Felix Weber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Weber'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Weber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felixweber24

Felix Weber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Weber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Weber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Weber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2012 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2013 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2017 yılında 1860 München

6 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ekim 2020 yılında RW Essen

1 Temmuz 2021 yılında SpVgg Bayreuth

Felix Weber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Weber şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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