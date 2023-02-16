Moritz Heinrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Heinrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Heinrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Heinrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Heinrich 3 Temmuz 1997 tarihinde Waldtrudering şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Heinrich Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Moritz Heinrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moritz Heinrich'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Heinrich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moe_heinrich/

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Moritz Heinrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Heinrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Moritz Heinrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Heinrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2016 yılında 1860 München

12 Temmuz 2017 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2019 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2021 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Moritz Heinrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Heinrich şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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