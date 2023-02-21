Florin Nita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Nita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Nita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Nita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Nita 3 Temmuz 1987 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Constantin Niță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Nita Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florin Nita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florin Nita'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florin Nita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Nita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Florin Nita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Nita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Concordia

1 Temmuz 2013 yılında Steaua Bucarest

31 Ocak 2018 yılında Sparta Prag

27 Ocak 2023 yılında Pardubice

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Florin Nita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Nita şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Florin Nita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 1 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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