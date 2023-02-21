Jakub Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Markovic 13 Temmuz 2001 tarihinde Přerov şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Markovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Markovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Markovic'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2017 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

3 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

9 Eylül 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2020 yılında Slavia Prag

21 Ocak 2021 yılında Vlasim

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2021 yılında Pardubice

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Jakub Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Markovic şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KMK Zubr Přerov (2007 - 2013)1.FC Viktorie Přerov (2013 - 2014)SK Sigma Olomouc (2014 - 2017)SK Slavia Praha (2017 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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