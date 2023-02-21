Viktor Budinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Budinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Budinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Budinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Budinsky 9 Mayıs 1993 tarihinde Banská Štiavnica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Viktor Budinský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Budinsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Viktor Budinsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Budinsky'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Budinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Budinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Budinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Budinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dukla BB U19

1 Temmuz 2012 yılında Banska Bystrica

1 Ocak 2015 yılında Graffin Vlasim

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag

5 Ağustos 2016 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2016 yılında Sparta Prag

21 Temmuz 2017 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2017 yılında Sparta Prag

16 Şubat 2018 yılında Banik Ostrava

7 Temmuz 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Viktor Budinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Budinsky şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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