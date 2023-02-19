Gaston Pagano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Pagano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Pagano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Pagano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Pagano 8 Ekim 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Nicolas Pagano Peralta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Pagano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Pagano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 22 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Gaston Pagano'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Pagano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Pagano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Pagano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Pagano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CA Cerro

13 Temmuz 2012 yılında Bella Vista

17 Ocak 2014 yılında Platense FC

2 Mart 2015 yılında FC Locarno

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2016 yılında Villa Española

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2017 yılında Real Estelí FC

22 Ocak 2018 yılında Maldonado

Gaston Pagano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Pagano şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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