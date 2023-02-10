German Guiffrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Guiffrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Guiffrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Guiffrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Guiffrey 31 Aralık 1997 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Leonel Guiffrey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Guiffrey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Guiffrey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 10 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. German Guiffrey'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

German Guiffrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Guiffrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Guiffrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Guiffrey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Gimnasia

German Guiffrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Guiffrey şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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