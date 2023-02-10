Tomas Muro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Muro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Muro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Muro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Muro 5 Mayıs 2002 tarihinde General Pinto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Ramiro Muro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Muro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Tomas Muro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Muro'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Muro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Muro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Muro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Muro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2022 yılında Gimnasia

Tomas Muro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Muro şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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