Gino Portella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Portella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gino Portella kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gino Portella ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gino Portella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Portella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gino Portella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Portella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Portella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gino Portella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gino Portella 20 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İtalya,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gino Portella Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Lips yapmaktadır. Gino Portella, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gino Portella'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gino Portella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gino Portella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Gino Portella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gino Portella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında SSV Ulm U19

21 Temmuz 2020 yılında FC Memmingen

1 Ocak 2021 yılında Union II

1 Ocak 2023 yılında Philadelphia

Gino Portella kimdir

Gino Portella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gino Portella şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfR Aalen, SC Geislingen, VfR Süssen, 1.FC Heidenheim 1846 (2015-2017), FC Augsburg (2017-)

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Gino Portella nereli

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