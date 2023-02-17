Gwion Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gwion Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gwion Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gwion Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gwion Edwards 1 Mart 1993 tarihinde Lampeter şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Gwion Dafydd Rhys Edwards şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gwion Edwards Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Gwion Edwards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gwion Edwards'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Gwion Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gwion Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gwion Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gwion Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Swansea U21

31 Ocak 2013 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2013 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2013 yılında St. Johnstone

4 Ocak 2014 yılında Swansea U21

27 Mart 2014 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2014 yılında Swansea U21

11 Temmuz 2014 yılında Crawley Town

1 Temmuz 2016 yılında Peterborough

17 Temmuz 2018 yılında Ipswich

1 Temmuz 2021 yılında Wigan

2 Şubat 2023 yılında Ross County

31 Mayıs 2023 yılında Wigan

Gwion Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gwion Edwards şuan Ross County FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwion Edwards Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aberystwyth Town

Galler U21 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.