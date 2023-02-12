Jordy Hiwula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Hiwula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Hiwula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Hiwula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Hiwula 21 Eylül 1994 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İngiltere,Angola uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordy Hiwula-Mayifuila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Hiwula Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARNEB INTERNATIONAL yapmaktadır. Jordy Hiwula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordy Hiwula'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordy Hiwula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordy Hiwula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordy Hiwula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Hiwula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man City U21

1 Ekim 2014 yılında Yeovil Town

25 Kasım 2014 yılında Man City U21

2 Şubat 2015 yılında FC Walsall

5 Mayıs 2015 yılında Man City U21

17 Temmuz 2015 yılında Huddersfield

27 Ağu 2015 yılında Wigan

1 Şubat 2016 yılında Huddersfield

4 Mart 2016 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2016 yılında Huddersfield

15 Temmuz 2016 yılında Bradford

31 Mayıs 2017 yılında Huddersfield

5 Temmuz 2017 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2018 yılında Huddersfield

2 Ağu 2018 yılında Coventry City

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2020 yılında FC Portsmouth

10 Temmuz 2021 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

Jordy Hiwula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Hiwula şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Jordy Hiwula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U19 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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