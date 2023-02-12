Jack Baldwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Baldwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Baldwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Baldwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Baldwin 30 Haziran 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Baldwin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deluxe Sports Group yapmaktadır. Jack Baldwin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Baldwin'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Baldwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Baldwin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Baldwin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Baldwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hartlepool Utd.

31 Ocak 2014 yılında Peterborough

28 Temmuz 2018 yılında Sunderland

2 Eylül 2019 yılında Salford

31 Mayıs 2020 yılında Sunderland

20 Temmuz 2020 yılında Bristol Rovers

25 Ağu 2021 yılında Ross County

Jack Baldwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Baldwin şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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